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«القاهرة الإخبارية»: 17 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
08:54 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
دخول المساعدات إلى قطاع غزة

دخول المساعدات إلى قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الشاحنات تتأهب لدخول معبر رفح في اتجاه قطاع غزة ، وأكد على تواجد إعلامي إقليمي ودولي كبير في رفح لمتابعة جهود الإغاثة.

يأتي ذلك بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، واستهدافه مواقع احتماء المدنيين، سواء في المستشفيات أو مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

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بقلم هانى حسن