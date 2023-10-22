غدا.. حزب المؤتمر ينظم ندوة بعنوان «مصر والقضية الفلسطينية»

ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان «مصر والقضية الفلسطينية»، وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية وكشف حقيقة ما يجري داخل قطاع غزة وانتهاكات جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل والنساء والأطفال.

المتحدثون في الندوة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة، ويدير الندوة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ويدير الندوة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب.

كما يشارك في الندوة قيادات ورموز الأحزاب المصرية وأيضا قيادات أعضاء حزب المؤتمر وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالقضية الفلسطينية، وذلك غدا الإثنين في تمام الساعة 7 مساءا بقاعة الربان عمر صميدة بمقر حزب المؤتمر بشارع التسعين في التجمع الخامس.