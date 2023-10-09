مصر والقضية الفلسطينية «دعم بلا حدود».. معركة وجود للدفاع عن الأرض

تتخذ مصر خطوات ثابتة وواضحة في إطار موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، إذ تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وتحديدًا في القدس الشرقية.

اهتمام القيادة السياسية

تهتم القيادة السياسية اهتمامًا دائمًا بالتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية في القضية الفلسطينية، ويتجلى ذلك بوضوح في القمم والاجتماعات الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن.

إحدى أبرز هذه القمم كانت التي عُقدت في مدينة العلمين في 14 أغسطس الماضي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، وسبقتها قمم أخرى في القاهرة، كما أكدت القمة الثلاثية التي عُقدت في يناير الماضي أن مبدأ حل الدولتين يشكل الأساس لتسوية القضية الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وأن القدس الشرقية هي عاصمتها، إضافةً إلى وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

دعم القدس

وفي سياق الاجتماعات، شارك الرئيس السيسي في ملتقى دعم القدس الذي أقيم في جامعة الدول العربية، إذ أكد على دعم صمود القدس، التي تشكل عمق القضية الفلسطينية وروحها.

لدى مصر التزام تاريخي في القضية الفلسطينية، سواء على الصعيدين الإنساني والسياسي، ويشمل هذا التزامها مواصلة الجهود الحثيثة لدعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تسوية عادلة

تسعى مصر لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يسهم في استقرار المنطقة والحد من التوترات في الشرق الأوسط، وتؤكد الخارجية المصرية، في إطار دورها الدبلوماسي، على دعمها اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة، وحقهم في إنشاء دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية التاريخية، وتشدد مصر دائمًا على أن الفلسطينيين يخوضون معركة وجود للدفاع عن حقوقهم وأراضيهم، ومنازلهم التي وُلدوا فيها، خاصة في مواجهة اعتداءات الاحتلال المتكررة ضد حقوقهم، ومنها المسجد الأقصى.