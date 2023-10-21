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سفير فلسطين السابق: لا سلام بدون وقف الحرب.. ولن نرحل عن أرضنا

كتب:

مريم جاد
06:13 م | السبت 21 أكتوبر 2023
السفير بركات الفرا

السفير بركات الفرا

قال السفير بركات الفرا، سفير دولة فلسطين بالقاهرة الأسبق، إن مؤتمر قمة القاهرة للسلام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة وقف الحرب القائمة بفلسطين، وحينها يمكن أن نتحدث عن معاهدة السلام وبدون وقف الحرب لن يتحقق السلام.

يجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة ووجود سلام حقيقي

وأضاف الفرا، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «dmc»، أننا أمام قضيتين وهما؛ وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة ووجود سلام حقيقي مبني على القرارات الشرعية الدولية، قائلًا«على الشعب الإسرائيلي أن يفهم أن الشعب الفلسطيني لن يهدأ وينال السلام إلا بأخذ حقوقه».

الفلسطينيون لن يرحلوا

وتابع: «الفلسطينيون لن يرحلوا ويتركوا هذه الأرض لذلك التهجير والترحيل القسري ليس بقاموسهم حتى إذا قُتل جميع المواطنين».

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بقلم مريم جاد