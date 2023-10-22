أستاذ علوم سياسية: قمة القاهرة للسلام اكتسبت أهميتها من عدة أبعاد

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ قمة القاهرة للسلام اكتسبت أهميتها من أبعاد عدة، مثل عدد المشاركين فيها بواقع 31 دولة و4 منظمات دولية، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى وجود تقارب كبير بين دخول المساعدات الإنسانية أمس وانعقاد المؤتمر، فقد كان الفارق بينهما نحو نصف ساعة.

وأضاف خلال حواره عبر القناة الأولى: «هذه القمة كانت تستهدف إطلاق عملية للسلام سواء في المدى القصير أو المدى الطويل، ووقف ما يحدث في قطاع غزة والخسائر في صفوف المدنيين العزل والاعتداءات الإسرائيلية التي تخالف كل قواعد القانون الدولي والإنساني».

ما يحدث ضد الفلسطينيين يلزمه وقفة من العالم

وتابع: «ما يحدث ضد الفلسطينيين يرقى إلى وصف جرائم الحرب، فنحن نتحدث عن دولة ذات قوات مسلحة جيش نظامي مسلح بأحدث الأسلحة وتُستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين العزل وقصف لمنشآت مدنية ومساكن ودور عبادة، وكل ذلك قضايا خطيرة استلزمت وقفة من دول العالم».

القمة استهدفت تحريك عملية السلام

وأكد أن القمة استهدفت أيضا تحريك عملية السلام المتوقفة منذ سنوات بين فلسطين ودولة الاحتلال، تمهيدا للوصول إلى حل وسلام عادل في هذا الإطار، مشددًا على أن مصر أكدت أمام العالم كله بأنها لا تقبل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، كما أكدت تمسكها بأمنها القومي وعدم تهاونها فيه، والدعوة إلى الوصول لحل شامل وعادل».