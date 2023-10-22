الإعلامية جومانا ماهر: مصر مفتاح حل القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّ الاهتمام الإقليمي والدولي بقمة القاهرة للسلام التي انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس السبت كان كبيرًا، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة رؤساء وقادة 31 دولة و4 منظمات دولية لبحث تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية.

دور مصر المحوري في حل القضية

وأضافت جومانا ماهر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «سرعة الاستجابة وحضور هذا العدد الكبير من القادة والزعماء في القمة والمشاركة الفعالة للأمين العام للأمم المتحدة يعكس دور مصر المحوري في حل القضية ويثبت هذه الدول على إيجاد حل للمشكلة من خلال مصر التي تعتبر مفتاح حل القضية الفلسطينية».

مصر قدمت للعالم حقيقة ما يحدث في غزة

وتابع الإعلامية: «مصر قدمت للعالم حقيقة ما يحدث في غزة وحقيقة تعرض المواطنين لأقسى الانتهاكات التي لا يتخيلها أو يتقبلها بشر في أفعال مخالفة لجميع المواثيق الدولية والتي وضعت العالم أمام أزمة حقيقة لأنها وضعت العالم أمام نفسه، ومن ثم، يجب إيجاد حل لهذه القضية».