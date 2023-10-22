هيئة المجتمعات العمرانية تتيح فرصا للاستثمار في عدد من الأراضي

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، طرح 2 كافيتريا في الصف الأمامي على مساحة 348 مترا مربعا، بنشاط تأجير كراسي، شماسي، مستلزمات الشاطئ، وبيع المأكولات والمشروبات والعصائر، و6 كافيتريات بالصف الخلفي على مساحة 224 مترا مربعا، للكافيتريا بنشاط بيع المأكولات والمشروبات والعصائر بمنطقة الكورنيش الشرقي في المرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بمقابل الانتفاع لمدة سنتين، وذلك حسبما أكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة المهندس ياسر عبدالحليم.

كراسة الشروط

وتطلب كراسة الشروط الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، من مقر الجهاز.

وأشار المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 21/6/2023 في مقر الجهاز، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

كما أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فرصة لاستثمار في عدد من الأراضي، خلال بوابة خدمات المستثمرين لحجز الأراضي.

وهناك عدد من الخطوات لمعرفة الفرص الاستثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين لهيئة المجتمعات العمرانية:

1- الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين من هنا.

2- الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوفرة.

3- تسجيل حساب الشخص المستثمر.

4- التأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله.

5- إضافة بيانات الشركة الخاصة بالمستثمر.

6- لا يتم قبول بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية.

7- اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.

8- رفع جميع المستندات المالية والفنية المطلوبة.

9- استكمال ملء البيانات.