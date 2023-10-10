«المجتمعات العمرانية» تطرح وحدات سكنية في 5 مدن جديدة.. والتقديم الأحد المقبل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح وحدات سكنية في مشروعات إسكان متميز ذات طابع ساحلي، وسكن مصر، وجنة، بأنظمة سداد ميسرة، على أن يكون الحجز من خلال جهاز المدينة.

وحدات سكنية في رشيد والمنصورة الجديدة والصعيد

وأكدت الهيئة أن الطرح الجديد يشمل 144 وحدة في مدينة رشيد الجديدة، و288 وحدة في المنصورة الجديدة، و192 وحدة في مدينة ناصر بغرب أسيوط، و144 وحدة في غرب قنا، و148 وحدة في مدينة ملوي الجديدة.

وأشارت إلى أن كراسة الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات متوافرة في مقر جهاز المدينة المختصة بالطرح، اعتبارا من الأحد المقبل، وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية.

وحدات إسكان متميز ذات طابع ساحلي في الطرح

وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية واحدة، تجرى قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة.