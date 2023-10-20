«المجتمعات العمرانية»: تعديل 23 خط سير بمنظومة النقل في أكتوبر والقاهرة الجديدة

وجه المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على وحدة تنظيم النقل الجماعي، ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى خدمة النقل الجماعي المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لزيادة عدد المترددين على الخدمة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد والتوسعات العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.

في هذا السياق، عقد مسئولو وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركة المشغلة لمنظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، بمقر الوحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور كل من المهندسة إيمان نبيل كامل وكيل أول الوزارة، والمهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة ومسئولي الشركة ومجموعات العمل بالوحدة، بشأن حزمة من القرارات والتوصيات اتخذتها وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سبيل تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، لتلبية متطلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

رفع كفاءة الطرق وزيادة المسارات

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أنه تم خلال الاجتماع تقييم أداء العمل بالمنظومة للعام الحالي، وبحث سبل التطوير لرفع الأداء عن طريق حزمة من المهام أهمها:

رفع كفاءة المواقف وتطوير الطرق والمركبات، وزيادة المسارات والخطوط لتشمل أنحاء المدينة كافة، وربطها بالمناطق الحيوية لتحقيق التكامل بين جميع أنواع النقل المختلفة، وتوزيع تلك الخطوط بشكل عادل يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

25 أتوبيس لخدمة المدن الجديدة

وأفاد المهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة، بأنه تم الاتفاق مع الشركة المشغلة على تدعيم المنظومة وتوفير 35 حافلة لخدمة المدن الجديدة وتغطية جميع الأنحاء خاصة المشاريع القومية مثل (دار مصر – سكن مصر – جنة – الإسكان الاجتماعي) بما يتناسب مع الكثافات السكانية بتلك المشروعات مع تطوير ورفع كفاءة جميع نقاط الـBUS STOP لتتماشى مع الشكل الحضاري المستدام.

وأوضح أنه تم تعديل بعض الخطوط طبقًا لاحتياجات السكان لتصبح مسارات الخطوط بمدن 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة كالتالي:

الخط OC1: الحي السادس – جامعة 6 أكتوبر – جامعة مصر – جهينة – وصلة دهشور أ – جنة أكتوبر والعودة.

الخط OC3: السوق القديم – ح 11 – المرور بمحور جمال عبد الناصر بالكامل – ميدان جهينة - محور 26 يوليو – هايبر وان والعودة.

الخط OC6: الحصري – طريق 66/40 جنوب الأحياء – المستقبل – التمويل العقاري – 103 - بيت العائلة – 66/40 والعودة.

الخط OC8: الحي السادس – ليلة القدر – السوق القديم – صينية الواحات - الإسكان الاجتماعي – 800 فدان أ – 800 فدان ب – 800 فدان ج والعودة.

الخط OC20: الحصري – محور 48/100 محور جمال عبد الناصر – مرورًا بالطريق الفاصل بين الحيين الثامن والتاسع – البشاير – التعاونيات – 246 – صبحي حسين – محور البوليفارد والعودة.

الخط OC9: الحصري – مدخل عثمان – 41 عمارة – الخزان – ش المدرسة – سهمود – ش عثمان – الزهور 5 والعودة.

الخط OC10: السوق القديم – ابو الوفا – جنوب الأحياء – طريق الواحات – مدخل المخابرات – المنطقة السابعة – 14 عمارة – سهمود – الزهور 5 والعودة.

الخط OC1: الحصري – ليلة القدر – الطريق الأوسطي – الواحات – أبناء الجيزة – بيت العائلة – مساكن الأمل والعودة.

الخط OC12: السوق القديم – أبو الوفا – طريق الواحات – سوق الجملة – دار مصر – صينية البترول – الزهور 5 – الندي – الصفوة 2 – مدخل زويل والعودة.

الخط OC13: الحصري – طريق الواحات – مدينة الإنتاج الإعلامي – مول مصر – سوق الجملة – دار مصر – صينية البترول – الزهور 5 – الندي 1 – الصفوة 2 – المنتزه – دهشور والعودة.

الخط OC14: الحصري – طريق الواحات – مدينة الانتاج الاعلامي – مول مصر – سوق الجملة – دار مصر – صينية البترول – س ق 247 – المنطقة 4 – دهشور والعودة.

الخط OC15: الحصري – 1185 والعودة، والخط OC16: دهشور – الرماية – 1185 عمارة والعودة.

الخط OC18: ليلة القدر – صينية الواحات – مركز الشباب الربوة 6 – قطاع ب – قطاع أ دائري من الخلف – مروراً بمنفذ أمان – شارع يزيد بن معاوية قطاع د ابني بيتك والعودة.

الخط OC19: ليلة القدر – المزلقان – مروراً بشارع دجلة – مروراً بالربوة 9 ، 10 – طريق الواحات صينية الواحات والعودة.

الخط OC: الحصري – ليلة القدر – الطريق الأوسطي – 800 فدان – غرب المطار والعودة.

في مدينة القاهرة الجديدة:

الخط NC2: اللوتس – القطامية والعودة.

الخط NC3: اللوتس – التجمع الثالث والعودة.

الخط NC4: التجمع الأول – المنطقة الصناعية والعودة.

الخط NC5: اللوتس – الجامعة التكنولوجية والعودة.

الخط NC6: المنطقة الصناعية – الغاز والعودة.

الخط NC7: سكن مصر وجنة ودار مصر – الأندلس – الجامعة الأمريكية والعودة.

الخط NC8: دار مصر القرنفل – الرحاب – موقف تجمع أول والعودة.

الخط NC10: القطامية والعباسية والعودة.