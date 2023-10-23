نصائح للتعامل مع النوات في المحافظات الساحلية.. ابتعد عن النوافذ المعدنية

قال الدكتور عبدالله علام، أستاذ جغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، وعضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ، إنه يجب على المواطنين في المحافظات الساحلية تنظيف أسطح المنازل من القطع الحديدية والمعدنية المكشوفة وتغطيتها بأغطية بلاستيكية، وذلك قبل قدوم نوة المكنسة.

وذكر أستاذ جغرافيا المناخ لـ«الوطن»، أن هذه النوة تشهد برقا ورعدا، والذي يتفاعل مع معدن الحديد وغيره من المعادن، وهو ما يعرض حياة أي شخص حال تواجده على تلك الأسطح لمخاطر عديدة، منها الإصابة بصدمات ناتجة عن أشعة البرق والرعد، وقد يصل الأمر لفقدان الحياة.

نوة المكنسة والابتعاد عن النوافذ

وأوضح «عبد الله»، أن نوة المكنسة تبدأ في 16 نوفمبر المقبل، وهي نوة شديدة الأمطار، ويتخللها عواصف ورياح وبرق ورعد على مدار 4 أيام، موضحاً أنه يجب الابتعاد عن النوافذ المعدنية حتى لا يُصاب أي شخص بضرر أو أذى، وذلك أثناء حدوث ظاهرة البرق والرعد، كما يجب على السيدات ترك الحُلي والذهب الذي يرتدينه.

التلامس المميت وقت حدوث النوة

وحذر «عبدالله» من ملامسة القطع الحديدية في الشوارع أو أعمدة الإنارة أثناء حدوث البرق والرعد في أوقات النوات، لأن ذلك قد يعرضهم لخطر داهم، وقد يودي بحياتهم.