ماذا كان يقول النبي عند البرق والرعد؟.. الإفتاء تجيب

تكثر دعوات المواطنين خلال أوقات سقوط الأمطار كونه حدث إلهي لا دخل للبشر به، حيث تفتح السماء منافذها لهطول المياه على الأرض، لتعيد غسلها، وسرعان ما يقوم المواطنون بالدعاء بأمنياتهم وبدأ البعض يتساءل ماذا كان يقول النبي عند البرق والرعد؟ لترديده والدعاء به.

ماذا كان يقول النبي عند البرق والرعد؟

وتسرد الوطن خلال التقرير التالي ماذا كان يقول النبي عند البرق والرعد؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حيث أعلنت الدار أنه من السنن الواردة عند البرق والرعد و اشتداد المطر أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» وهي من صيغ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواها الشيخان في "صحيحهما".

دعاء النبي عند البرق والرعد

وبالحديث عن ماذا كان يقول النبي عند البرق والرعد لابد من الإشارة إلى أن العلامة العدوي قال في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 406، ط. دار الفكر): [وممَّا ورد في رفع المطر إذا كثر وخيف منه الضرر ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»] اهـ. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (3/ 101، ط. مكتبة الرشد): [قال الإمام الشافعي في "الأم": وإذا كثرت الأمطار، وتضرَّر الناس، فالسنة أن يُدعَى برفعها: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا»، ولا يشرع لذلك صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ لذلك] اهـ.

وقال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا: وإذا كثرت الأمطار وتضرَّرت بها المساكن والزروع، فالسنة أن يسألوا الله تعالى دفعه: (اللهم حوالينا ولا علينا)] اهـ.وقال الإمام البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» (1/ 338، ط. عالم الكتب): [(وإن كثُرَ) المطر (حتى خيف) منه (سُنَّ قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية)] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.