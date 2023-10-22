الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ الأجواء ستكون معتدلة في حالة طقس الساعات المقبلة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب وشمال الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بين درجة ودرجتين على جميع أنحاء الجمهورية، في حالة طقس الساعات المقبلة، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حيث يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، نظرا لوجود منخفض جوي على سطح الأرض قادم من المناطق الصحراوية، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على عدد من المحافظات المطلة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، حيث ستكون الأمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة.

حالة الطقس ليلا

وأضافت الأرصاد، أنّه مع بداية ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 10 درجات بين العظمى والصغرى، لذا نشعر ليلا بطقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 21 درجة مئوية.