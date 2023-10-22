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مراسل القاهرة الإخبارية: مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات لغزة من الجزائر

كتب:

حسن سمير
05:34 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

قال رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية، إن مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات جزائريتين، وفقًا لبنأ عاجل على شاشة االقاهرة الإخبارية منذ قليل.

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني هي شاحنة التحالف الوطني.

ويبذل التحالف جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين.

 

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