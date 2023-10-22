مطار العريش الدولي يستقبل مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية الموجهة لغزة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إن المشهد في مطار العريش الدولي يتغير بين دقيقة وأخرى، إذ انضمت طائرة قطرية أخرى محملة بالمساعدات، لتتواجد الطائرتان في المطار مع الطائرة الهندية.

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية: «الطائرتان القطريتان تحملان مساعدات تقدر بـ87 طنا سواء على المستوى الغذائي والمستوى الطبي والمستلزمات الطبية والطائرة الهندية تحمل مساعدات تقدر بـ38 طنا من المساعدات، والتي وصلت منذ قليل، والمساعدات تنوعت ما بين المواد الغذائية الجافة والمستلزمات الطبية المختلفة».

استقبال مئات الأطنان من المساعدات

وأشار إلى أن مطار العريش استقبل مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والصحية والطبية، مشيرًا إلى أن المخازن اللوجستية المخصصة للهلال الأحمر في مدينة العريش كافية لاستيعاب هذا القدر الكبير من المساعدات.

وواصل: «عندما شاهدنا المخازن المختلفة كانت مليئة بالعديد من المواد الغذائية، نظرا إلى كثرتها على المستوى المحلي والدولي، وهذه المخازن كانت تستخدم وتخص محافظة شمال سيناء للمواد التموينية والأدوية الطبية التي تحتاج إلى المبردات، فإنها تضمنت عددا كبيرا من المواد الإغاثية والمساعدات».