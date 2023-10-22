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مشهد يحبس الأنفاس.. عمال معلقين على ارتفاع 152 مترا ينتظرون الإنقاذ

كتب:

عمرو حسني
05:54 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
عمال على ارتفاع 152 متر في البرازيل

عمال على ارتفاع 152 متر في البرازيل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة «فيسبوك» و«إكس» (تويتر سابقا)، فيديو مرعب لعدد العمال في مدينة بالبرازيل، معلقين في الهواء على ارتفاع 152 مترا في الهواء وسط استغاثات لهم لإنقاذهم عقب انهيار مبنى كانوا يعملون فيه.

الإنقاذ تم برافعة ولكن هناك خسائر

وذكر موقع «سكاي نيوز» عربية أن العمال تم إنقاذهم عن طريقة استخدام رافعة بناء، ولكن توفي أحمد العمال ولم يتمالك نفسه فسقط من هذا الارتفاع الكبير، وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل معهم فيما ذكر البعض أن الفيديو مرعب في الوقت الذي أشار البعض إلى ما يحدث في قطاع غزة من مدار هو الرعب بعينه، فيما أشار البعض إلى أن الأشخاص أشباه بالشخصية السينمائية الشهيرة «سبايدر مان» الذي يتعلق على المباني من خلال استخدام خيوطه العنكبوتية ليتحرك فيما بينهما للقيام بمهمات إنقاذ مختلفة أو لمحاربة أهل الشر في الفيلم، ورغم أن المشهد في البرازيل إلا أن أغلب المتابعين أخذوا في الحديث عن ضرورة استمرار الدعم لغزة وفلسطين.

مشهد أشبه بأفلام السينما الأمريكية

ويظهر في الفيديو العمال متمسكين بأيديهم في الأسياخ الحديدية التي تربط بين مبانٍ ضخمة دون وجود أي شيء تحتهم في مشهد أشبه بأفلام الأكشن في السينما الأمريكية.

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بقلم عمرو حسني