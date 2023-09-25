للمرة الأولى في تاريخه.. ساوباولو يفوز بكأس البرازيل على حساب فلامنجو

فاو ساوباولو بببطولة كاس البرازيل للمرة الأولى في تاريخه على حساب فلامنجو، رغم تعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة 1-1 في إياب نهائي المسابقة على ملعب «المورومبي».

ساوباولو ينتصر على فلامنجو في مباراة الذهاب

وكان ساوباولو، انتصر على فلامنجو في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب «ماراكانا»، في 17 سبتنبر الماضي، بهدف دون رد، أحرزه جوناثان كاليري، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ولم يفز ساوباولو بكأس البرازيل لكرة القدم في تاريخه، فيما حصل على المركز الثاني في نسخة عام 2000.

وجاءت المباراة قوية من بدايتها، وسدد بيدرو لاعب فلامنجو في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة الشوط الأول، بقدمه اليسرى من زاوية صعبة من يسار منطقة الجزاء، على إثر أسيست من بالرأس من زميله جيرسون، باتجاه الزاوية اليمنى السفلية لمرمى حارس ساوباولو، تصدى لها الحارس بنجاح.

وبعد مرور9 دقائق، أجرى ساوباولو تغيير اضطراري بنزول دييجو كوستا مكان بداعي الإصابة.وافتتح برونو هنريكي التسجيل لصالح فلامنجو في الدقيقة 44' من عمر الشوط الأول، من تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة جدًا من مرمى ساوباولو، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية للحارس رافايل بيريز.

ولم تمض سوى 6 دقائق، وتعادل رودريجو نيستور لساوباولو، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس فلامنجو، أجوستن روسي.

O gol de Nestor, que empatou o jogo!



São Paulo x Flamengo #MadeInCotia#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/aNmWf0ZtNx — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 24, 2023

وشهدت مباراة الذهاب، إصابة لاعب ساوباولو، أليسون ونزول جابرييل نيفيز بديلا عنه في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.وشهدت الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني، خروج كايو باوليستا لاعب ساوباولو من أرضية الملعب بسبب الإصابة ونزول ويلينجتون بديلا عنه.

وفي الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، طرد جابرييل نيفيز، لاعب ساوباولو لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

ورغم محاولات فلامنجو، لإحراز دف ثاني، إلا أن دفاعات ساوباول وحارس مرماه منعت لاعبو الأسود والأحمر في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحصد ساوباولو أول لقب لكأس البرازيل في تاريخه.

وحقق فلامنجو لقب كأس البرازيل لكرة القدم، 4 مرات في أعوام 1990، و2006، و2013، و2022، فيما أحرز المركز الثاني في نسخ 1997، و2003، و2004، و2017.