لويس الخامس عشر يعيد جوني ديب إلى السينما الأمريكية بعد غياب 3 سنوات

حصلت شركة «Vertical» على حقوق عرض فيلم «Jeanne Du Barry» إخراج مايوين، وبطولة النجم جوني ديب في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد عرضه في افتتاح الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، ليحظى معجبو جوني ديب بفرصة لمشاهدة الفيلم الأول له من 3 سنوات.

وعرض الفيلم بشكل أولي في فرنسا تزامن مع عرضه العالمي الأول في المهرجان في 17 مايو الماضي، وحقق 2.56 مليون دولار في أول أسبوع له في شباك التذاكر الفرنسي، وهي أعلى إيرادات لفيلم عرض في افتتاح مهرجان دولي، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

تفاصيل فيلم «Jeanne Du Barry»

يقوم «ديب» ضمن أحداث فيلم «Jeanne Du Barry» بتجسيد شخصية لويس الخامس عشر، ملك فرنسا الذي حكم من سبتمبر 1715 حتى وفاته في عام 1774، بينما تلعب مايوين دور جين فوبرنييه، وهي امرأة من الطبقة العاملة تستخدم سحرها للهروب من حياتها الفقيرة ودخول حياة الملك الذي يعيد اكتشاف شهيته للحياة ويشعر أنه لم يعد يستطيع العيش بدونها بعد لقائهما.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين الفرنسيين بنجامين لافيرني، بيير ريتشارد، ملفيل بوبود وباسكال جريجوري.