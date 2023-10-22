وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى الزوامل المركزي

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفى الزوامل المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الزوامل

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وجرى التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، موجها بزيادة المخزون لبعض الأصناف بالصيدلية، مطمئناً على انتظام سير العمل بالعمليات الجراحية، ومتفقدا قسم الأشعة، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة.

تفعيل الأشعة الاقتصادي بالشكل المطلوب

وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، موجهاً بتفعيل الأشعة الاقتصادي بالشكل المطلوب بالمستشفى، ومشدداً على سرعة إصلاح جهاز الأشعة التليفزيونية الثاني.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، موجهاً بفتح الباب الخلفي للمستشفى حتى الانتهاء من جلسات الغسيل للمرضى تيسيرا عليهم، كما تفقد وحدة التعقيم والمغسلة وغرفة جمع النفايات الطبية الخطرة، وقام بالتأكد من مطابقة خطوط السير بهذه الوحدات لمعايير مكافحة العدوى، وكذلك التخلص الآمن من النفايات الخطرة بالمستشفى.