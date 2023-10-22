«الصحة» تعلن موعد الانتهاء من إنشاء مستشفى المراغة المركزي في سوهاج

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أعمال إنشاء وتطوير مستشفى المراغة المركزي في محافظة سوهاج، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على التحديات والمشكلات، والعمل على حلها.

الالتزام الدقيق بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بالالتزام الدقيق بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، والتنسيق المستمر لإزالة أي معوقات تعترض سرعة الانتهاء من بناء المستشفى وتجهيزه.

تكلفة إنشاء مشروع

وأضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 1,2 مليار جنيه، ومن المقرر أن يعمل المستشفى بطاقة استيعابية إجمالية 200 سرير، ويقدم خدماته للمواطنين بمختلف التخصصات الطبية.

موعد انتهاء العمل في المشروع

وقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد على الإسراع من الأعمال الجارية بالمشروع، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ومن المقرر انتهاء العمل بالمشروع منتصف عام 2024، لبدء دخوله منظومة العمل وتقديم الخدمات الطبية لأهالي محافظة سوهاج.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.