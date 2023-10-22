وزير الصحة يعلن إنشاء «جيم» بمستشفى الصحة النفسية في سوهاج

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عدد من المستشفيات العامة والمركزية بسوهاج، حيث تفقد مستشفى الصحة النفسية والعصبية، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد به.

وخلال الجولة، التقى الوزير بعدد من المرضى، في الحديقة، ودار حوار معهم حول المستشفى والخدمات المقدمة.

وفي ختام الزيارة، أعلن الوزير إنشاء جيم للمرضى داخل المستشفى، استجابة لطلب أحد المرضى المتعافين من الإدمان.

كما شملت زيارة الوزير بسوهاج، عدد من المستشفيات العامة والوحدات، منها مستشفى طهطا ومستشفى جهينة ومستشفى سوهاج العام ومستشفى المراغة، عقب تطويرهم.