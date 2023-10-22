رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الصحة يعلن إنشاء «جيم» بمستشفى الصحة النفسية في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
04:59 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
وزير الصحة بجلسة مع المرضى

وزير الصحة بجلسة مع المرضى

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عدد من المستشفيات العامة والمركزية بسوهاج، حيث تفقد مستشفى الصحة النفسية والعصبية، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد به.

وخلال الجولة، التقى الوزير بعدد من المرضى، في الحديقة، ودار حوار معهم حول المستشفى والخدمات المقدمة.

وفي ختام الزيارة، أعلن الوزير إنشاء جيم للمرضى داخل المستشفى، استجابة لطلب أحد المرضى المتعافين من الإدمان.

كما شملت زيارة الوزير بسوهاج، عدد من المستشفيات العامة والوحدات، منها مستشفى طهطا ومستشفى جهينة ومستشفى سوهاج العام ومستشفى المراغة، عقب تطويرهم.

اقرأ المزيد:

وزير الصحة يوجّه بسرعة الانتهاء من استكمال تجهيزات مستشفى طهطا العام

وزير الصحة يوجّه بسرعة استكمال تجهيزات الأقسام بمستشفى جهينة المركزي بسوهاج

وزير الصحة يتفقد مستشفى جهينة العام بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد

وزير الصحة يصل إلى سوهاج لتفقد عدد من المستشفيات المطورة

خريطة زيارة وزير الصحة والسكان لمحافظة سوهاج غدا.. تضم 11 مستشفى
بقلم شيماء دراز