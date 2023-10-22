«القومي لثقافة الطفل» يقيم ملتقى «الطفل العربي» بالحديقة الثقافية غدا

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف «ملتقى الطفل العربي»، في إطار التأكيد على قوة مصر الناعمة، ودعما للدور الثقافي الريادي لمصر في المنطقة العربية بصفة خاصة، وفي الشرق الأوسط بصفة عامة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، غدا الاثنين بالحديقة الثقافية.

وتتكون فقرات الحفل كالآتي:

- معرض رسوم أطفال «فلسطين في عيون أطفال مصر والعرب»

- معرض مشغولات وأزياء فلسطينية وسودانية وسورية.

- عمل جدارية عن فلسطين.

- ورش رسم على الوجه (علم وعلم فلسطين)

- ورش حكي للأطفال.

وعلى المسرح الكبير، يبدأ الحفل بالنشيد الوطني المصري والنشيد الوطنى الفلسطيني، ثم تبدأ العروض الفنية:

- عرض كورال سلام ( برنامج وطني) بقيادة المايسترو وائل عوض.- عرض (بنكمل بعض) لذوى الاحتياجات.

- عرض الأراجوز المصري للفنان ناصر عبد التواب.

- عرض كورال فلسطيني ( عباد الشمس).

- فقرة غنائية وطنية سودانية.

- عرض فريق بنات وبس بعنوان (أنا دمي فلسطينى) بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار.

ويقام على هامش الاحتفال:

- معرض إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.

- عرض الأعلام للدول المشاركة في الاحتفالية.