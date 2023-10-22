وزير الصحة: الانتهاء من 24 مشروعًا في سوهاج بتكلفة 1.036 مليار جنيه

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن مشروعات تطوير المنشآت الطبية بمحافظة سوهاج منذ عام 2014، مؤكدًا الانتهاء من 24 مشروعًا بإجمالي تكلفة 1.036 مليار جنيه، وجار العمل بـ 20 مشروعًا، بإجمالي 6.3 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، اليوم الأحد، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية التي يجريها دوريًا بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

وأوضح وزير الصحة أن الأعمال الجارية بلغت بـ20 مشروعًا بإجمالي 1315 سريرًا، بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة، تضم مستشفيات «ساقتله المركزي، جرجا العام، طما المركزي، دار السلام المركزي، سوهاج العام، الهلال للتأمين الصحي، بلصفورة لعلاج الإدمان، البلينا، المراغة المركزي، العسيرات، المنشأة» بالإضافة إلى 9 مشروعات متنوعة.

وأشار وزير الصحة إلى أن أعمال التطوير الجارية بمستشفى سوهاج العام، تشمل أقسام «الأشعة، والاستقبال» بالإضافة إلى تطوير شبكات الغاز والكهرباء، فضلًا عن رفع كفاءة مختلف الأقسام بالمستشفى.

وذكر وزير الصحة، أن مستشفى سوهاج العام، يعمل بطاقة 78 سريرا داخليا، و23 سرير عناية مركزة، و5 غرف عمليات، و20 كرسي غسيل كلوي، و17 حضانة.