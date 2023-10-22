 جامعة الأقصر تستضيف الندوة التثقيفية للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

أقيمت احتفالية كبرى اليوم وندوة تثقيفية للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بقاعة المؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة ومقرر عام الاحتفالية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعمداء الكليات بالجامعة، والأساتذة، والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية.

حسين: نشر الثقافة الوطنية لدى الطلاب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر واجب وطني

وقال الدكتور أحمد محيى مقرر عام الاحتفالية، إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار الندوة التثقيفية الخمسين للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة بهدف نشر الوعي ببطولات أبطال مصر في الحرب، وترسيخ روح الانتماء لدى طلاب الجامعة.

تخلل الاحتفالية فعاليات عدة، من بينها: محاضرة تثقيفية، ومعرض للفنون التشكيلية يجسد رؤية بصرية لانتصارات أكتوبر ومستقبل الجمهورية الجديدة بإشراف دكاترة كلية الفنون الجميلة منهم الدكتورة جهاد شريت والدكتور أحمد صابر، المعرض يضم 100 عمل فني «جرافيك وتصوير ورسم وكمبيوتر جرافيك»، كما تم عرض فيلم تسجيلي لحرب أكتوبر «خمسون عامًا.. عبور - إنقاذ - إنجاز»، وفقرة لكورال جامعة الأقصر بإشراف الدكتور ثروت عبد اللطيف والدكتورة أماني عبدالشهيد ، وأوبريت حكاية شعب، وتكريم أسر الشهداء وذوي الهمم.

وأكد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، خلال كلمته، أن نصر أكتوبر، هو رمز للعزة والفخر، والذي ساهم في تشكيل وعي ووجدان چيل كامل، مشيرًا إلى أن تكريم أسر الشهداء، هو دليل قوي على أن مصر لم تنس أبناءها، بل وتتشرف ببطولاتهم في كل وقت؛ كما أن هذا التكريم هو عرفان متجدد، ولمسة وفاء لكل شهيد ضحى بحياته في سبيل رفعة هذا الوطن.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى حرص الجامعة على نشر الثقافة الوطنية لدى الطلاب، وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر، وتضحياتهم فداءً لكرامة الوطن، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يستهدف تعريف أبنائنا الطلاب بدور الجيش الباسل في الحرب، فضلًا عن دوره التنموي في السلم، مشددًا على أن مصر تشهد إقامة العديد من المشروعات العملاقة في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة سياسية رشيدة، مما يستوجب تكاتف الجميع لنهضة الأمة، مؤكدًا أن الجيش المصري يد تحمي، ويد تبني.