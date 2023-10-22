الجامعات الخاصة: تخفيضات للطلاب الفلسطينيين الوافدين تتخطى الـ20%

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن الدعم المقدم لطلاب الجنسية الفلسطينية غير محدود سواء الوافدين أو الطلاب الذين درسوا المراحل ما قبل الجامعية في مصر أو الطلاب الفلسطينيين ومن أم مصرية.

وأوضحت أن بالنسبة للمصروفات الدراسية فإن الخصومات في الجامعات الخاصة للكثير منهم بالنسبة للوافدين تتخطى الـ20%، وهناك بعض الفئات أيضًا يجرى معاملتهم كالطالب المصري ويجرى التحصيل للمصروفات منه بالجنيه المصري.

دعم غير محدود للطلاب الفلسطينيين

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للمعاملة داخل الحرم الجامعي فتكون مثل الطالب المصري ويتلقى كل الخدمات مثله مثل الطالب المصري دون أي معوقات، بما في ذلك الخدمات الطبية والعلاجية، لافتة إلى أن هناك توجيهات بتذليل كافة العقبات تجاههم، موضحة أنه جرى تأجيل امتحانات الميدتيرم والفصل الدراسي الأول 2023 لهم، نظراً للأحداث التي تمر في بلادهم الفترة الحالية.

وتابعت المصادر، أن وزارة التعليم العالي والجامعات وبتوجيهات من الدولة المصرية والقيادة السياسية لا تألوا جهدا في تقديم الخدمة للطلاب الفلسطينيين.