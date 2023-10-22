مندوب فلسطين بـ«حقوق االإنسان»: دولة الاحتلال لا ترغب في إنفاذ المساعدات لغزة

قال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إنَّهم على تواصل بالهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، متوجها بالشكر إليهما على جهدهما الكبير، وعلى الكم الهائل من المساعدات الطبية والغذائية والوقود، ولكن ارتباط إيصال المساعدات بقرار من إسرائيل يمنع وصولها، رغم أنه قانونيا وصولها مسؤولية دولة الاحتلال.

وأضاف «خريشة»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ دولة الاحتلال لا ترغب في إنفاذ المساعدات وتنفيذ الالتزامات بدعم أوروبي وأمريكي أعمى لكل تصرفات الكيان الغاصب، قائلاً: «ما حدث في قمة القاهرة للسلام من أن البعض منهم يرى أن اسرائيل لها الحق في ما تفعله وعليها استكمال العمليات العسكرية ضد القطاع».

الإدارة الأمريكية تطالب مجلس الأمن بحق اسرائيل الدفاع عن نفسها

وتابع مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، أنَّ الأسوأ من ادعاءات الغرب بحق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه، هو ما حدث ليلة أمس، عندما تقدمت الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن بقرار من أجل حق دولة اسرائيل في الدفاع عن نفسها.. هم يقلبوا المفاهيم والقانون.. لا يوجد في القانون حق لقوة محتلة في الدفاع عن نفسها، والذي له هذا الحق هو الواقع تحت الاحتلال».