سياسيون: قمة القاهرة للسلام تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي

أشاد خبراء دوليين بقمة القاهرة للسلام التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة واسعة من قادة وزعماء الدول العربية والأجنبية والأفريقية، كونها جاءت في وقت عصيب، وأثرت إيجابيا على القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قمة القاهرة للسلام أعادت القضية الفلسطينية للمشهد الدولي مرة أخرى، رغم أن الحرب لم تتوقف حتى الآن.

القمة أعطت بعض الطمأنينة لشعوب غزة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قمة القاهرة للسلام أحرجت المجتمع الدولي، وكشفت عن عجزه في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأعاد للحديث أن دماء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية على الإطلاق عن دماء الشعوب الأخرى.

وأشار إلى أن القمة أعطت بعض الطمأنينة لشعوب غزة، موضحا أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في فلطسين جريمة حرب، فالاحتلال يقتل النساء والأطفال والشيوخ: «قرابة 4000 شهيد وما يزيد عن 1000 شهيد تحت الأنفاض رائحة الموت في كل مكان في غزة».

وأوضح أن كل شيء جميل في غزة هُدم، وهناك نقص كبير للغاية في المواد الطبية والغذائية وانقطاع للماء والغاز والكهرباء، واصفاً ما يقوم به الاحتلال بالـ«وحشية».

قمة القاهرة للسلام

بينما قال الدكتور محمد عبدالعظيم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن قمة القاهرة للسلام بمثابة دفعة لعملية السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عكست وجهة النظر المصرية، ووضعت أمام الدول الجرائم التي تشنها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

وشرح الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسيات الدولية، استفادة غزة من قمة القاهرة للسلام، قائلاً: «القمة أعادت القضية الفلسطينية للضمير الإنساني بجانب تأكيد عدد كبير من اقدة الدول على أهمية وصول المساعدات لأهالي غزة».

وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة ووضعت خارطة طريق لحل مشكلة الصراع الإسرائيلي الفلسطسيني، والرئيس كان واضحا تماما بأنه لن يدعم أو يعطي موافقة بأي قتل من الأبرياء، ومصر الآن تقف مصدومة أمام التفريط في الحقوق الإنسانية والحضارة.