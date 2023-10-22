ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4651 وتدهور الأوضاع الإنسانية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة ارتفع إلى 4651 شهيداً، منهم 1873 طفلاً و1023 سيدة و187 مسناً، إضافة إلى إصابة 14245، وقالت مصادر طبية فى غزة، اليوم، إن أكثر من 50 شهيداً سقطوا جرَّاء القصف، فى وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة فى حصر أعداد الشهداء، لخطورة الأوضاع الميدانية، وفى ظل حصار خانق على القطاع وقطع لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، ما يهدد بأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

وفى سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، أمس، باحات المسجد الأقصى، فيما منعت شرطة الاحتلال الطلبة الدارسين داخل مدارس الأقصى من الوصول إليها. وأفادت مصادر فلسطينية فى المدينة المحتلة بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية.

وأضافت تلك المصادر أن قوات الاحتلال ترفض منذ ساعات الصباح السماح للطلاب بالدخول إلى مدارس رياض الأقصى الموجودة داخل باحات المسجد، وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم، ويتزامن ذلك مع تشديد الإجراءات على أبواب المسجد ومنع المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك، فيما شنت قوات الاحتلال، أمس، حملة اعتقالات واسعة فى محافظات الضفة الغربية، طالت 52 فلسطينياً على الأقل، إضافة إلى عدد لم يتسن حصره من عمال قطاع غزة الهاربين من جحيم الاضطهاد والعنف فى الأراضى المحتلة منذ عام 1948.

من جهة أخرى، تتأهب دفعة جديدة من شاحنات المساعدات لدخول قطاع غزة، مُحمّلة بالأدوية والأغذية والمواد الإغاثية اللازمة للشعب الفلسطينى، وقالت قناة القاهرة الإخبارية إن نحو 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة، وأضافت أن هناك 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تنتظر العبور إلى داخل غزة، لافتة إلى الجهود المصرية المكثفة لإيصال المساعدات للقطاع، وأنه من المنتظر دخول مستلزمات طبية ودواء وغذاء إلى قطاع غزة خلال الساعات القادمة.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بضغط دولى حقيقى من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فوراً، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وإعلاء شأن الحل السياسى للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال.

وقالت «الخارجية الفلسطينية»، فى بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة للقصف الذى تعرض له مخيم جنين فجر أمس، واعتبرته تصعيداً خطيراً باستخدام الطائرات الحربية، بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم، بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق فى الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.

وحمّلت «الخارجية الفلسطينية» الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التدمير الحاصل فى قطاع غزة وتهجير سكانه، بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، كما حمّلت المجتمع الدولى المسئولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف هذا القتل والدمار الإسرائيلى ضد غزة وأهلها.