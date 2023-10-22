«الفالوجا الفلسطينية» تقدم عرضا قاسيا عن مستشفى المعمداني بملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وما يعيشه، من أحداث أليمة في الأيام الأخيرة الماضية، قدمت فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية، عرضا راقصا على العديد من الأغاني الحماسية والتراثية من الفن الفلسطيني المميز، في مشهد قاس يعبر عن أحداث قصف مستشفى المعمداني بغزة، وذلك في نهاية حفل افتتاح الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الذي أقيم أمس على مسرح الجامعة البريطانية.

وقال الفنان رفيق الطويل، على هامش العرض في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح، إن مدير فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية تأسست عام 1984 بالقاهرة، وهي تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقاهرة، وكان الهلال يضم معهدا عاليا للتمريض وبدأ تكوين الفرقة من نواة طلبة، هذا المعهد واستمرت الفرقة إلى الآن، تقدم عروضها في المهرجانات الدوليه وترفع شعار «الفن مقاومة».

وأوضح «رفيق»: شاركت فرقة الفالوجا عبر سنوات طويلة في الكثير من المهرجانات الدولية، وحظيت فرقتنا بأنها تكونت واستمرت على أرض مصر لأن التواجد الثقافي في مصر كان له تأثير كبير، ومنحنا نافذة قوية جدا لتوصيل رسالتنا للعالم عبر بوابة مصر التي احتضنت الفرقة وساهم الزخم الثقافي في مصر في تطور الفرقة الفني وأكثر من ذلك أنها امتزجت مع جميع الفنون المصرية.

وأضاف: وسيظل هدفنا دائما الحفاظ على التراث الفلسطيني من الاندثار والسرقة من قبل الاحتلال، وغرس وتعليم أكبر عدد من الشباب الفلسطيني في الشتات تراث وطنه.

وفي النهاية قال رفيق الطويل: كل الشكر لمصر وشعبها لاحتضان فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية، ودامت مصر وشعبها العظيم سندا لفلسطين وشعبها.