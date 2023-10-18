ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يعلن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ5

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، أعضاء لجنة التحكيم، مسابقة العروض المسرحية للدورة الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار «الحياة لنا»، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر.

وتتشكل لجنة التحكيم من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد (السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور الدكتورة عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان (مصر)، الدكتورة تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية).

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان طارق الدسوقي، الكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت، الكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدورة الثالثة على التوالي.