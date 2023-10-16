ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ينظم حفل الافتتاح بالجامعة البريطانية

كشف المخرج عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، عن تفاصيل حفل الافتتاح والختام، للدورة الخامسة، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس بسينما الهناجر في حضور نخبة من أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

وقال «قابيل»: «إن حفل الافتتاح سوف يُقام، بمسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، السبت المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، فيما يقام حفل الختام، بمسرح مكتبة الإسكندرية».

ملتقى القاهرة يحمل اسم الفنانة فريدة فهمي

وأوضح: قرار اختيار مكتبة الإسكندرية لاستضافة حفل الختام، لتكون المرة الأولى لخروج حفل الختام خارج القاهرة، ولمنح الفرصة لضيوف الملتقى من مختلف دول العالم لزيارة معلم ثقافي بقيمة وأهمية مكتبة الإسكندرية التاريخية والتي تعتبر قبلة لكل شعوب العالم.

وأضاف «قابيل»: «أن الدورة الخامسة تشهد تطورات كبيرة، وتقدم العديد من الفعاليات الجديدة والمسابقات والورش الدولية المتخصصة في فنون المسرح وأيضا مجموعة من الندوات الفكرية والموائد المستديرة».

وأكد «قابيل»: «أن اختيار اسم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي ليكون على الدورة الخامسة جاء للتأكيد على أن الجامعات المصرية كانت وما زالت ملهمة للعديد من المشاريع الفنية، وأنها من أهم روافد الفن والثقافة في أي مجتمع، حيث اعتمدت فرقة رضا في تأسيسها على طلبة وخريجي الجامعات المصرية الذين كانوا خير سفراء للفن المصري على مستوى العالم».

وحضر المؤتمر الصحفي كوكبة كبيرة من الفنانين والمثقفين، منهم، المخرج أحمد السيد، والناقدة الدكتورة داليا همام، والناقدة الدكتورة سامية حبيب، والإعلامية سهير الباشا مدير رعاية الشباب بأكاديمية طيبة، والكاتب الصحفي باسم صادق، رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام والمخرج والفنان السوداني زهير عبدالكريم، والفنان حسام داغر، والفنانة نشوى حسن، والفنانة نهير أمين، والكاتبة رشا عبدالمنعم، ومحمد يحيى، مسؤول العلاقات العامة بجامعة النهضة.

وفي بداية المؤتمر، دعا مقدم المؤتمر، المخرج أحمد علاء، الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، في الأحداث الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الغاشم، كما دعا الفنان حسام داغر، الحضور بالمؤتمر الصحفي الوقوف دقيقة حدادا لروح الناقدة رانا أبو العلا، والمدير التنفيذي للملتقى، والتي رحلت عن عالمنا في 29 أغسطس الماضي.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الملتقى يقام من 21 لـ 27 أكتوبر

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، المركز الإعلامي لملتقى القاهرة للمسرح الجامعي.