إسرائيل توسع خطة الإخلاء مع تصاعد الاشتباكات على حدود لبنان كتب: حسن سمير 10:13 م | الأحد 22 أكتوبر 2023 غزة الآن أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن إسرائيل توسع خطة الإخلاء مع تصاعد الاشتباكات على حدود لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي خلال توغل في غزة مراسل «القاهرة الإخبارية»: القصف الإسرائيلي دمر 70% من البنية التحتية في غزة المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة تعبر «رفح» إلى غزة.. مستلزمات طبية ومواد غذائية عاجلة وقفة لأعضاء الجالية المصرية في بلجيكا لرفض المجازر الإسرائيلية بـ«غزة» غزة فلسطين قناة القاهرة الإخبارية بقلم حسن سمير