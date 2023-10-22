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إسرائيل توسع خطة الإخلاء مع تصاعد الاشتباكات على حدود لبنان

كتب:

حسن سمير
10:13 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
غزة الآن

غزة الآن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن إسرائيل توسع خطة الإخلاء مع تصاعد الاشتباكات على حدود لبنان.

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