مراسل «القاهرة الإخبارية»: القصف الإسرائيلي دمر 70% من البنية التحتية في غزة

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الطائرات الإسرائيلية تجوب سماء قطاع غزة وترسل صواريخها على المنازل في شمال المدينة، ما أدى لتدمير عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها.

وأضاف خلال إفادة خاصة على الهواء، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق عددًا من الأحزمة النارية على أحياء الشجاعية والزيتون، وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عشرات القذائف على المدينة الشرقية من خان يونس.

تعرض جنوب وادي غزة ورفح تعرضا لقصف جوي ومدفعي

وأشار إلى أن جنوب وادي غزة ورفح تعرضا لقصف جوي ومدفعي عنيف أطلق خلاله، عشرات القذائف على التجمعات السكنية جنوب قطاع غزة.

وتابع، أن الساحل من الشمال للجنوب يتعرض للقصف مما أدى لتدمير البنية التحتية، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية بغزة تتجه لكارثة إن لم يكن هناك تدخل وضمان من الدول الكبرى خاصة أن غزة تحتاج للكثير من المواد الغائية والعلاجية.

وصل عدد الشهداء 4562 شهيد وآلالاف من المصابين

وأكد أن وزارة الأشغال العامة أكدت أن 70% من مبان ومنشآت قطاع غزة تضررت بسبب القصف الإسرائيلي، كما وصل عدد الشهداء إلى 4562 شهيدا وآلالاف من المصابين.