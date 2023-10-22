جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي خلال توغل في غزة كتب: شريف سليمان 10:03 م | الأحد 22 أكتوبر 2023 جيش الاحتلال أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي إسرائيلي خلال توغل في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «مسلم»: سرعة اعتذار جيش الاحتلال يؤكد أن مصر دولة كبيرة واستفزازها ليس أمرا سهلا محمود مسلم: اعتذار جيش الاحتلال عن قصف أحد مواقعنا دليل على وجود خطأ جيش الاحتلال: إحدى دباباتنا قصفت موقعا مصريا قرب الحدود مع غزة بالخطأ جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف أعداد الأسرى في غزة حتى الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 210 جيش الاحتلال يحذر أهالي غزة: وجودكم في الشمال يجعلكم شركاء بتنظيم إرهابي جيش الاحتلال احتلال إسرائيل بقلم شريف سليمان