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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي خلال توغل في غزة

كتب:

شريف سليمان
10:03 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي إسرائيلي خلال توغل في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.  

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بقلم شريف سليمان