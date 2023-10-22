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زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب نيبال

كتب:

عمرو حسني
11:56 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
ريختر

ريختر

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجة على مقياس ريختر منطقة وادي كاتماندو في نيبال الأحد، قبل قليل.

مركز الزلزال

ونقلت صحيفة «ذا هيمالايان» النيبالية عن لوك بيجاي أدهيكاري رئيس المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث، قوله إن مركز الزلزال كان حول منطقة في مقاطعة دادينج.

تدمير 20 منزلا

وشعر سكان المناطق المحيطة بدادينج بتأثير الزلزال، وتسببت الهزة الأرضية في تدمير 20 منزلا وإلحاق أضرار بـ75 منزلا آخرين في منطقتي كومالتاري وجوالاموخي.

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بقلم عمرو حسني