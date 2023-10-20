زلزال يضرب جزيرة أمريكية.. اعرف التفاصيل

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جوام الأمريكية الواقعة غرب المحيط الهادئ على عمق 35 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

تعد جزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة المحيط الهادئ من أعمدة الاستراتيجية العسكرية لـ«واشنطن»، ويتواجد بها قاعدة بحرية وجوية، وتتيح الجزيرة للقوات الأمريكية الوصول بسرعة الى مناطق التأزم في شبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها فجر اليوم الجمعة، عبر موقعه الإلكترني، وقوع بؤرة زلزال ضرب، جزيرة جوام الأمريكية على مسافة 404 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من سايبان وأكبر جزيرة لمجموعة دول الكومنولث لجزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مركز رصد الزلازل، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة جوام، وقعت كذلك على مسافة 178 كيلومترا جنوب غرب قرية سانتا ريتا سوماي على الساحل الجنوبي الغربي لإقليم جوام الأمريكي.