الكنيسة القبطية تعلن وفاة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون

أعلنت الكنيسة القبطية، منذ قليل، نياحة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز التسعين عاما.

وقال الكنيسة في بيان: «رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز 90 عامًا قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة».

وُلِد الأنبا اثناسيوس في هولندا في شهر مايو 1933، وترهبن بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 5 مايو 1974، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس «أسقف مساعد» في 2 يونيو 1974، وسيم أسقفًا عامًّا في 19 يونيو 1994، ثم تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في 13 يوليو 2013، ورُسِم مطرانًا لمرسيليا وطولون في 28 فبراير 2016.