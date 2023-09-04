البابا تواضروس: المرأة لها دور كبير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنَّ المرأة لها دور كبير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولا يمكن الاستغناء عنها، موضحًا أنَّ معظم مدرسي خدمة مدارس الأحد من البنات والسيدات، كما أصبح لها مكان في المجالس التابعة للكنيسة، وتدرس المرأة في الكلية الإكليريكية.

لماذا غير مسموح للسيدات أن يكن شماسات ويشاركن في الصلاة؟

وأجاب البابا تواضروس، على تساؤلات الأقباط عبر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قائلا: «الفتاة المكرسة تُرسم شماسة ولها خدمتها، وهناك مساعدة شماسة، أي أن ذلك موجود ولكن هناك فرق في الرسامة بين أمرين، ما بين وضع اليد على الرأس، هذه معناها رسامة، كما نرسم الأب الكاهن أو الشماس أو الأب الأسقف بوضع اليد على الرأس والصلوات».

وتابع البابا تواضروس: «وهناك شيء آخر هو أخذ البركة، فعندما نرشم شماسة، ترسم بالبركة بوضع اليد على الكتف، وهذه نوع من البركة للعمل أو الخدمة التي ستقوم بها هذه الفتاة المكرسة».

البابا تواضروس: المرأة لها دور وعمل كبير في الكنيسة

وأوضح أنَّ الله عندما خلق الإنسان، خلق آدم ثم حواء ثم تكاثر الجنس البشري وعندما جاء المسيح اختار أن يولد من السيدة العذراء، ولكن السيد المسيح عندما اختار تلاميذه، اختار 12 تلميذًا وشرح لهم مفاهيم إيمانية ومفاهيم الخدمة وصاروا هم الخدام، متابعاً أن السيد المسيح كرم العذراء مريم وقبلها أليصابات وبعد مجيئه نرى حنة بنت فنوئيل الأرملة، وقد كرم كل هؤلاء السيدات، حتى كرم المرأة السامرية عندما رآها بالرغم من أنَّها كانت مكروهة.

واختتم البابا تواضروس إجابته بأن المرأة لها دور وعمل كبير في الكنيسة، إذ يعد مدرسي خدمة مدارس الأحد من البنات والسيدات، في مجالس الكنائس دائماً يوجد عضو أو اثنين من السيدات، في الكليات الإكليريكية والمعاهد الدراسية نجد هناك سيدات يدرسن، وحتى خدمة الكورال في الكنائس نجد البنات والسيدات، كل إنسان فينا له دور يكمل الآخر فالكنيسة فيها حياة شركة منظمة والمرأة لها دور واسع جداً في الكنيسة ولا نقدر أن نستغنى عنها.