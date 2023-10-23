أستاذ تاريخ: الدعوة الصهيونية بدأت في عام 1897 مع تيودور هرتزل

تحدث الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، عن بداية الدعوة الصهيونية في العام 1897، والتي تزعمها تيودور هرتزل مع الرحالة الصهيوني بول فريدمان، مشيرا إلى أنه على الرغم من كون اليهود أهل دين إلا أن بعضهم كان متطرفا والبعض الآخر كان صهاينة.

محاولات اليهود لدخول سيناء

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن اليهود يفسرون الكتاب المقدس بصورة خاصة بهم، كما أنهم حاولوا دخول سيناء في عهد نابليون بونابرت.

الرحالة الصهيوني بول فريدمان

وتابع أن الرحالة الصهيوني بول فريدمان كان صاحب فكرة تأسيس دولة في سيناء والاستيلاء على مصر كلها، فضلا عن إحياء فكرة من النيل إلى الفرات، إلى جانب شق قناة من خليج العقبة لحيفا لضرب قناة السويس.