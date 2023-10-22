الشباب والرياضة بجنوب سيناء: جلسات توعوية لرفع الوعي بقضايا السكان

تواصل «إدارة تمكين الشباب» بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إطلاق فعاليات أندية السكان بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة إتجاه، من خلال عقد جلسات التوعية عن تنظيم الأسرة وإطلاق نشاط رياضي ضمن أنشطة أندية السكان بمركز شباب أبو رديس.

أهداف مشروع أندية السكان

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهدف من المشروع، رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان، ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة المراهقين وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة وختان الإناث.

جلسات التوعية بمراكز الشباب

والجدير بالذكر، أن تنفيذ الجلسات يأتي لمجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة، التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، كما أن أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

وتنطلق فعاليات أندية السكان، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.