ياسمين الحصري: والدي واجه تحريف اليهود للمصحف بتسجيله بصوته

قالت الحاجة ياسمين الحصري، ابنة القارئ الراحل محمود خليل الحصري، إن ذكرياتها مع والدها الراحل متعددة، وتلاحقها دائما بالخير والبركة، لافتة إلى أنها تحمد الله إنها تنتسب إلى هذا الرجل الكريم المحب لله والقرآن، إذ أنه واجه تحريف اليهود للقرآن الكريم بتسجيله بصوته.

ربنا مَن على والدي بأنه أول من وثق القرآن صوتيا

وتابعت ابنة القارئ الراحل محمود خليل الحصري، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «ربنا مَن على والدي أنه أول من وثق القرآن صوتيا كان هو، وطاف القارات كلها لنشر القراءة الصحيحة، وكان يعتبر نفسه خادم للقرآن».

أنا فخورة بوالدي وتلاميذه

واستكملت: «أنا فخورة بوالدي وتلاميذه، فاليوم ذكرى مولده الـ106، والدي له السبق في الكثير من مواقف متعددة، وقرأ القرآن في الكونجرس الأمريكي، وكثير من دول العالم، ولما سافر دولة عربية، وجد مصاحف كان حرفها اليهود فحرص على تسجيل القرآن صوتيا، ولم يتقاضى أى مبالغ مالية على هذا، ما جعل له ومحبين، وإلى الآن في كل دول العالم، يبدأ بالمصحف المعلم للشيخ الحصري».