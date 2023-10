الليلة الأعنف.. قصف إسرائيلي متواصل منذ ساعتين على قطاع غزة (فيديو)

يتعرض قطاع غزة لقصف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يعد الأعنف منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في اليوم السابع من الشهر الجاري، وذلك حسبما وصفته وسائل الإعلام الفلسطينية.

#Gaza Right now, the moment of brutal bombardment in the vicinity of al-Shafa hospital by the #Israel#اعصار_تيج #PalestinianGenocide #IsraelAttack #فلسطين_الان #غزة_تستغيث #IsraelTerorrist #كتائب_القسام #اعتذار_اسرائيل#Bring_water_into_Gaza pic.twitter.com/CUAht1gIIp