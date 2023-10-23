الليلة الأعنف.. قصف إسرائيلي متواصل منذ ساعتين على قطاع غزة (فيديو)

يتعرض قطاع غزة لقصف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يعد الأعنف منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في اليوم السابع من الشهر الجاري، وذلك حسبما وصفته وسائل الإعلام الفلسطينية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يرصد القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة وسط ظلام دامس لا تضيئه إلا نيران القذائف.

يذكر أن القوات الإسرائيلية قد قصفت منذ قليل، حي الرمال بقطاع غزة، فضلا عن محيط مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر، ومجمع الشفاء بغزة، كما اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأصدر جيش الاحتلال تحذيرات بإخلاء المستشفى التي تضم 12 ألف نازح بينهم 70% من الأطفال والنساء، وتقع المستشفى في حي تل الهوا بغرب قطاع غزة.