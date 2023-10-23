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الليلة الأعنف.. قصف إسرائيلي متواصل منذ ساعتين على قطاع غزة (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
03:52 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

يتعرض قطاع غزة لقصف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يعد الأعنف منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في اليوم السابع من الشهر الجاري، وذلك حسبما وصفته وسائل الإعلام الفلسطينية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يرصد القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة وسط ظلام دامس لا تضيئه إلا نيران القذائف.

يذكر أن القوات الإسرائيلية قد قصفت منذ قليل، حي الرمال بقطاع غزة، فضلا عن محيط مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر، ومجمع الشفاء بغزة، كما اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأصدر جيش الاحتلال تحذيرات بإخلاء المستشفى التي تضم 12 ألف نازح بينهم 70% من الأطفال والنساء، وتقع المستشفى في حي تل الهوا بغرب قطاع غزة.

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بقلم يارا أشرف