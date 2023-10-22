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شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

كتب:

منى السعيد
11:30 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال استهدفت عدداً من المنازل لمواطنين مدنيين جنوب ووسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة أخرين.

استشهاد 6 مواطنين في رفح 

وبحسب الوكالة، فقد استشهد نحو 6 مواطنين وإصابة 11 آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل على رؤوس ساكنيه في رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وآخر في بلدة القرارة شمالا.

طائرات الاحتلال تقصف منزل عائلة أبو حبيس

وتابع البيان أن طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة أبو حبيس في القرارة، ما أدى لارتقاء خمسة شهداء، ومنزلا لعائلة الزيتاني في حي الأمل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأضاف مراسلنا أن طيران الاحتلال استهدف منزلا على رؤوس ساكنيه في المغراقة وسط القطاع، أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى قصف منزل في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

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