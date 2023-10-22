رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الجيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين بعد توغل محدود في قطاع غزة

كتب:

أ ش أ
11:31 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، مقتل أحد جنوده، في نشاط عملياتي داخل قطاع غزة، قرب كيبوتس «كيسوفيم».

إصابة 3 جنود

وأضاف الجيش -حسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية- أن ثلاثة جنود آخرين أُصِيبوا، جراء إطلاق قذيفة مضادة للدبابات عليهم.

عملية خاصة 

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن جنوده كانوا في عملية لتفكيك بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية و«تطهير» المنطقة من مقاومين والعثور على مفقودين.

اقرأ المزيد:

تفاصيل استشهاد الطفل طه محاميد برصاص الجيش الإسرائيلي.. «غدروا بيه قدام أبوه»

بعد رده على أنغام.. كيف تفاعل الجمهور مع كلام متحدث الجيش الإسرائيلي؟

الجيش الإسرائيلي يكشف عن قصف 800 هدف في قطاع غزة

خزي للجنرالات ونوبات صرع للجنود.. «العبور» دمر نفسية الجيش الإسرائيلي
بقلم أ ش أ