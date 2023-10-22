الجيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين بعد توغل محدود في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، مقتل أحد جنوده، في نشاط عملياتي داخل قطاع غزة، قرب كيبوتس «كيسوفيم».

إصابة 3 جنود

وأضاف الجيش -حسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية- أن ثلاثة جنود آخرين أُصِيبوا، جراء إطلاق قذيفة مضادة للدبابات عليهم.

عملية خاصة

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن جنوده كانوا في عملية لتفكيك بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية و«تطهير» المنطقة من مقاومين والعثور على مفقودين.