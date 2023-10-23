هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب ولاية واشنطن الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة سياتل تاكوما الحضرية بولاية واشنطن الأمريكية الواقعة في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، وعلى مسافة 13 كيلومترا شمال غرب أرتوندال، وفقا لما أظهرته بيانات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي.

الهزة الأرضية على عمق 29 كيلومترا

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن عمق هزة أرضية ضربت ولاية واشنطن الأمريكية، وقعت على عمق 29 كيلومترا، مشيرا إلى أن البؤرة وقعت على مسافة 26 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من تاكوما مقر مقاطعة بيرس جنوب غرب سياتل.