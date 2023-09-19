هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنّ مركز الهزة الأرضية كان 17 كيلومترا غرب باترسون، على درجة طول 37.414 درجة شمالا و121.307 درجة غربًا، ووقع الزلزال على عمق 1.9 كيلومتر تحت الأرض.

ولم ترد أي أخبار عن وقوع أي خسائر سواء في الأرواح أو الماديات، وفق المعلن حتى الآن.