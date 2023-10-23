أسعار السمك في الأسواق اليوم الاثنين 23-10-2023.. تبدأ بـ30 جنيها

استقرت أسعار السمك اليوم الاثنين 23-10-2023 في الأسواق، كما سجلت الأسعار الأسبوع الماضي تراجعا بسبب انخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين، ويبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وفق بواية الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم الاثنين 23-10-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 61 و67 جنيها.

- يتراوح سعر فلية البلطي بين 40 و195 جنيها.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- كما يتراوح سعر قشر البياض بين 80 و100 جنيه.

- ويتراوح سعر القراميط اليوم بين 30 و50 جنيها.

- كما يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 75 و100 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر الیوم

- يتراوح سعر السبيط والكاليماري في الأسواق بين 200 و270 جنيها.

- بينما يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و200 جنيه.

- يتراوح سعر المرجان بين 60 و70 جنيها.

- يتراوح سعر الدنيس بين 100 و160 جنيها.

- يتراوح سعر الجمبري بين 300 و310 جنيهات.

- يتراوح سعر السردين بين 65 و85 جنيها.

أسعار سمك البورى

- يتراوح سعر البوري بين 80 و110 جنيهات.