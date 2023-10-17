أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء 17-10-2023

استقرت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في الأسواق، في ظل توقعات بتراجع جديد بسبب وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، فضلا عن توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 58 و64 جنيها.

- كما يتراوح سعر فيليه البلطي ما بين 40 و195 جنيها.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- ويتراوح سعر قشر البياض بين 80 و120 جنيها.

- فيما يتراوح سعر القراميط بين 30 و50 جنيها.

- يتراوح سعر الثعابين بين 50 و200 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- سعر المكرونة السويسي بين 75 و100 جنيها.

- وبالنسبة لسعر السبيط يتراوح بين 180 و220 جنيها.

- تتراوح سعر الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

- الدنيس بين 100 و160 جنيها.

- يتراوح سعر البربون بين 70 و90 جنيها.

أسعار سمك البورى

- فيما يتراوح سعر البوري في الأسواق المصرية بين 80 و120 جنيها.

- ويتراوح سعر الجمبري اليوم الثلاثاء بين 300 و310 جنيهات.