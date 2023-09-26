سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو وصل كام

تعد الأسماك من أكثر مصادر الغذاء التي يهتم بتناولها الكثير من المواطنين لما تحتوي عليه من عناصر غذائية مهمة مثل الفسفور الذي يساعد على تنشيط الذاكرة، ويعد السمك البلطي من أكثر الأنواع شيوعا وبيعا في السوق المصرية، ويهتم الكثير منهم بمعرفة سعر السمك البلطي اليوم في الأسواق.

ويحرص سوق العبور على توفير جميع السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطنون بأسعار مخفضة أقل من أسعار الأسواق المحلية، ونوضح من خلال هذا التقرير سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في سوق العبور، والذي جاء كالتالي:

سعر السمك البلطي اليوم

- يتراوح سعر سمك البلطي العادي بين 61 و72 جنيها.

- يبلغ البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها.

- يصل سعر سمك البلطي الفيلية إلى ما بين 40 و200 جنيه.

- يتراوح سعر قشر البيض ما بين 70 و100 جنيه.

- يصل سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها.

أسعار السمك بأنواعه المختلفة

- وبالنسبة لسمك الثعابين، يتراوح بين 50 و250 جنيها.

- ويتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 60 و110 جنيهات.

- وبلغ سعر السبيط قينة بين 170 و290 جنيها.

- وصلت الكابوريا اليوم لسعر يتراوح بين 40 و200 جنيه.

- سجل سعر المرجان قيمة تتراوح بين 40 و60 جنيها.

- وبالنسبة لسعر البربون وصل ليتراوح بين 40 و95 جنيها.

- وصل سعر الجمبري ليتراوح بين 320 و380 جنيها.

- بلغ سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 420 و480 جنيها.

- سجل سعر سمك البوري بين 80 و110 جنيهات.

- كما وصل سعر الماكريل المجمد ليتراوح بين 60 و90 جنيها.