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عمر متولي أول المنضمين لفيلم «قراصنة الكاريبي»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:40 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
عمر متولي

عمر متولي

تواصل الشركة المنتجة للفيلم المصري «قراصنة الكاريبي»، التحضير وإتمام التعاقدات الكاملة، لبدء تصويره خلال الفترة القليلة الماضية، لطرحه بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي العام المقبل.

وعلمت «الوطن» ان عمر مصطفى متولي، أول المنضمين لفيلم قراصنة الكاريبي، ويتولى إخراج العمل شادي الرملي.

عمر متولي يقدم شخصية والده بفيلم شمس الزناتي

وفي سياق آخر، تعاقد عمر مصطفى متولي، مؤخرا على عمل درامي، تحت عنوان «سيد سبرتو» مع المؤلف محمد صلاح العزب، يعيد عمر فيه تقديم الشخصية الذي قدمها والده الراحل بفيلم «شمس الزناتي» عام 1991.

وقال محمد صلاح العزب، مؤلف العمل، لـ«الوطن»: «العمل في المراحل الأولي من الكتابة، وسيتم تناوله في 10 حلقات فقط ليطرح عبر إحدى المنصات، كما أن الشركة المنتجة لم تستقر حتى الآن على أبطال العمل، وكذلك المخرج»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ التصوير بعد نهاية شهر رمضان المقبل.

 

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