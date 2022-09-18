عمر مصطفى متولي ينشر صورة رفقة عادل إمام: «ربنا يخليك لينا»

نشر الفنان عمر مصطفى متولي، صورة تجمعه بالزعيم عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «ربنا يخليك لينا».

تصدر الزعيم عادل إمام التريند

وكان الفنان عادل إمام، تصدر محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب تداول بعض الأنباء التي تؤكد اصابته بمرض الزهايمر، حتى خرج شقيقه المنتج عصام إمام لينفي كل هذة الاشاعات، وأكد أن الزعيم يحضر لمشاركته لعمل فني يجمعه بابنه الفنان محمد إمام، تحت عنوان «الواد وأبوه».

آخر مشاركة فنية للزعيم عادل إمام

وكان الفنان عادل إمام، غاب عن الأعمال الفنية، منذ عامين، بعد أن شارك في مسلسل «فلاتنينو»، التي كانت تدور أحداثه حول يمتلك نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف، سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

شارك في بطولة المسلسل عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الايباري، هدي المفتي، سليمان عيد،رضا إدريس، إنعام الجريتلي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، وكان من إخراج أبن الزعيم رامي إمام.