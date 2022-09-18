رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عمر مصطفى متولي ينشر صورة رفقة عادل إمام: «ربنا يخليك لينا»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:38 م | الأحد 18 سبتمبر 2022
عادل إمام رفقة أبن اخته عمر مصطفي متولي

عادل إمام رفقة أبن اخته عمر مصطفي متولي

نشر الفنان عمر مصطفى متولي، صورة تجمعه بالزعيم عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «ربنا يخليك لينا».

تصدر الزعيم عادل إمام التريند 

وكان الفنان عادل إمام، تصدر محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب تداول بعض الأنباء التي تؤكد اصابته بمرض الزهايمر، حتى خرج شقيقه المنتج عصام إمام لينفي كل هذة الاشاعات، وأكد أن الزعيم يحضر لمشاركته لعمل فني يجمعه بابنه الفنان محمد إمام، تحت عنوان «الواد وأبوه».

آخر مشاركة فنية للزعيم عادل إمام 

وكان الفنان عادل إمام، غاب عن الأعمال الفنية، منذ عامين، بعد أن شارك في مسلسل «فلاتنينو»، التي كانت تدور أحداثه حول يمتلك نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف، سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. 

شارك في بطولة المسلسل عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الايباري، هدي المفتي، سليمان عيد،رضا إدريس، إنعام الجريتلي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، وكان من إخراج أبن الزعيم رامي إمام.

اقرأ المزيد:

شريف حلمي: تواصلت مع عادل إمام اليوم وأعجبه ما كتبته

شريف حلمي: كنت مع عادل إمام أول أمس في الجيم وحكى عن ذكريات المسرح

شقيق عادل إمام: الزعيم ينزعج من الشائعات حول صحته.. «وهو زي الفل»

أشرف زكي: عادل إمام بخير.. وإجراءات قانونية فورية ضد مروجي الشائعات

في ذكرى وفاته.. أبرز تصريحات فؤاد المهندس عن عادل إمام: تلميذي البكر
بقلم أحمد عبد الرحمن